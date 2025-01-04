Восемь человек сгорели в Китае на овощном рынке

Пожар произошел на овощном рынке в городе Чжанцзякоу (север Китая). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

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Отмечается, что возгорание унесло жизни восьмерых посетителей рынка, еще 15 человек получили ожоги.

На место происшествия оперативно прибыли медики и бригады экстренного реагирования.

Ранее три человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Армении. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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