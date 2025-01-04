Восемь человек сгорели в Китае на овощном рынке
4 января 202517:11
Пожар произошел на овощном рынке в городе Чжанцзякоу (север Китая). Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Отмечается, что возгорание унесло жизни восьмерых посетителей рынка, еще 15 человек получили ожоги.
На место происшествия оперативно прибыли медики и бригады экстренного реагирования.
Ранее три человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Армении. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru