В Красногорске после ДТП загорелся автомобиль с фейерверками
В подмосковном Красногорске после ДТП загорелся автомобиль с фейерверками. Об этом сообщают «Известия».
На кадрах, размещенных в Сети, видно, как в загоревшемся автомобиле начинает взрываться пиротехника.
По данным источника, сгоревшее авто сначала выехало на встречную полосу, а потом произошло столкновение. По предварительной информации, его водитель мог быть в алкогольном опьянении. Известно, что он скрылся с места ЧП. В связи со случившимся движение в сторону Подмосковья пришлось перекрыть.
Правоохранительные органы начали проверку. Подозреваемого пока не нашли.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru