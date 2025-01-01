В Красногорске после ДТП загорелся автомобиль с фейерверками

По данным источника, сгоревшее авто сначала выехало на встречную полосу, а потом произошло столкновение. По предварительной информации, его водитель мог быть в алкогольном опьянении. Известно, что он скрылся с места ЧП. В связи со случившимся движение в сторону Подмосковья пришлось перекрыть.

Правоохранительные органы начали проверку. Подозреваемого пока не нашли.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП.