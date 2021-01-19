После схода лавины в горах Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

В ведомстве отметили, что дело по статье о «халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека» было возбуждено после установления обстоятельств случившегося.