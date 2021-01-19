После схода лавины в горах Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело
19 января 202109:36
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.
В ведомстве отметили, что дело по статье о «халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека» было возбуждено после установления обстоятельств случившегося.
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- После схода лавины в горах Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru