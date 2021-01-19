После схода лавины в горах Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

В ведомстве отметили, что дело по статье о «халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека» было возбуждено после установления обстоятельств случившегося.

Еще двух человек нашли живыми после схода лавины в Домбае

Снежная лавина обрушилась на горнолыжную трассу в понедельник, 18 января, передает RT.

Под снегом найден один погибший, им оказался президент горнолыжной федерации «Домбай», сообщает РЕН ТВ. Несколько человек были спасены. Сегодня утром поисково-спасательные работы продолжились.


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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:Уголовное ДелоКарачаево-черкесия
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