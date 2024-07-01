Восемь человек пострадали в лобовом столкновении авто в Кемерове

Авария произошла в понедельник около 04:30 (00:30 мск) на улице Терешковой.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным... Kia Rio», — отметили в Госавтоинспекции.

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, проводится проверка.

Ранее в Якутии перевернулся автомобиль ВАЗ-2106, погибли четыре человека, пишет «Свободная пресса».

