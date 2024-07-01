Восемь человек пострадали в лобовом столкновении авто в Кемерове
Два легковых автомобиля столкнулись в Кемерове, восемь человек пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в понедельник около 04:30 (00:30 мск) на улице Терешковой.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным... Kia Rio», — отметили в Госавтоинспекции.
Восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, проводится проверка.
Ранее в Якутии перевернулся автомобиль ВАЗ-2106, погибли четыре человека, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2
- СМИ: Команда программистов подала в суд на рэпера Уэста за издевательства
- Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым за шесть месяцев на 15%
- Причиной разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3 стал производственный дефект
- Восемь человек пострадали в лобовом столкновении авто в Кемерове
- В Туве введен режим ЧС из-за угрозы пожаров
- Спрос на черную икру в России вырос почти на 10%
- Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН
- Российские специалисты исследуют систему наведения и коррекции полета ATACMS
- Воробьев: Часть «Крокуса» могут передать под выставочную площадь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru