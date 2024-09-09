Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае
В результате ДТП со школьным автобусом в Пермском крае пострадали восемь человек, сообщило региональное управление СКР в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что 8 сентября автобус с воспитанниками спортивной школы города Чайковского и двумя их сопровождающими врезался в грейдер на дороге в районе села Елово. Отмечается, что водитель не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали пятеро детей и трое взрослых. Несовершеннолетние были госпитализированы.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее в станице Переяславской Брюховецкого района Краснодарского края водитель потерял управление и врезался в детскую площадку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru