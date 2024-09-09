Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

В результате ДТП со школьным автобусом в Пермском крае пострадали восемь человек, сообщило региональное управление СКР в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 8 сентября автобус с воспитанниками спортивной школы города Чайковского и двумя их сопровождающими врезался в грейдер на дороге в районе села Елово. Отмечается, что водитель не справился с управлением.

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург

В результате ДТП пострадали пятеро детей и трое взрослых. Несовершеннолетние были госпитализированы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в станице Переяславской Брюховецкого района Краснодарского края водитель потерял управление и врезался в детскую площадку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтобусПострадавшиеДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры