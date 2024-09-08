Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург
8 сентября 202416:24
При столкновении автомобилей на трассе Уфа - Оренбург в Башкирии погибли два человека, сообщила региональная госавтоинспекция.
Авария произошла в Мелеузовском районе. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Он допустил столкновение со встречной машиной и опрокинулся.
Водитель Toyota и пассажир скончались до приезда скорой помощи. Госпитализировано пять человек, в том числе один ребенок.
Ранее в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Владикавказ - Моздок погибли пять человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru