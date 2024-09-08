Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург

Авария произошла в Мелеузовском районе. Виновником ДТП стал водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Он допустил столкновение со встречной машиной и опрокинулся.

Водитель Toyota и пассажир скончались до приезда скорой помощи. Госпитализировано пять человек, в том числе один ребенок.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Владикавказ - Моздок погибли пять человек, передает «Радиоточка НСН».

