Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в Архангельской области

Два автобуса столкнулись в Котласе (Архангельская область), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник 27 июня.

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ДТП произошло, по данным источника, на улице Ленина, возле дома 176. Пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Уточняется, что двоих пострадавших осматривают медики, шестеро получили направления на обследования.

Сообщается, что в автобусах находилось 22 человека.

Организован объезд участка, где произошла авария, по реверсивной схеме в обоих направлениях.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусПострадавшиеАрхангельская ОбластьДТП
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