Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в Архангельской области

ДТП произошло, по данным источника, на улице Ленина, возле дома 176. Пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Уточняется, что двоих пострадавших осматривают медики, шестеро получили направления на обследования.

Сообщается, что в автобусах находилось 22 человека.

Организован объезд участка, где произошла авария, по реверсивной схеме в обоих направлениях.

