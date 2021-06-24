В Крыму автобус с детьми попал в ДТП
Три человека пострадали в ДТП с автобусом с детьми в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что авария произошла примерно в 19:40 неподалеку от села Доброе. Водитель микроавтобуса, перевозившего группу детей из Качи в Мраморные пещеры, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество двигавшемуся попутно легковому автомобилю. В результате столкновения автобус перевернулся на бок, пострадали два его пассажира, а также водитель легкового авто.
По данным агентства, после аварии детей увезли на другом автобусе.
«На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются», - добавили в пресс-службе МВД.
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