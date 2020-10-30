Восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса в Кузбассе

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Кузбассе, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате дорожного происшествия пострадали восемь человек. Авария случилась утром по местному времени на 203 км трассе Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк. Предполагается, что водитель автобуса «Кинг Лонг» не справился с управлением из-за погодных условий.

Автобус выполнял рейс Таштагол – Новокузнецк. Пострадавшие в ДТП госпитализированы. Детей среди них нет, уточняет ТАСС.

Напомним, 14 октября грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Красноярске. В результате аварии пострадали не менее четырёх человек, жертв нет.

На записи камеры видеонаблюдения заметно, что грузовик ремонтников перемещался задним ходом на довольно большой скорости.

