Восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса в Кузбассе
Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Кузбассе, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
В результате дорожного происшествия пострадали восемь человек. Авария случилась утром по местному времени на 203 км трассе Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк. Предполагается, что водитель автобуса «Кинг Лонг» не справился с управлением из-за погодных условий.
Автобус выполнял рейс Таштагол – Новокузнецк. Пострадавшие в ДТП госпитализированы. Детей среди них нет, уточняет ТАСС.
Напомним, 14 октября грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Красноярске. В результате аварии пострадали не менее четырёх человек, жертв нет.
На записи камеры видеонаблюдения заметно, что грузовик ремонтников перемещался задним ходом на довольно большой скорости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- В Москве выявили более 5,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19
- Украина собралась заработать на отсрочке ввода «Северного потока-2»
- Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова в октагон за 30-й победой
- В Волгограде умирающего ветерана с COVID-19 выписали из больницы
- В России очередной рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru