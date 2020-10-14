Грузовик с битумом врезался в автобус в Красноярске. Видео

Грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Красноярске. В результате аварии пострадали не менее четырёх человек, к счастью, обошлось без жертв, информирует краевой главк МВД на своём сайте.

ДТП случилось в Советском районе краевого центра на улице 9 Мая. Автобус 63 маршрута врезался в грузовик ГАЗ дорожных рабочих с бочкой битума, который сдавал назад. Пострадали водитель автобуса и трое пассажиров.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, детали аварии устанавливаются. Движение на дороге ограничено, инспекторы вручную регулируют проезд транспорта.

На записи камеры видеонаблюдения заметно, что грузовик ремонтников перемещался задним ходом на довольно большой скорости.