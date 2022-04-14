ДТП в Мехико: грузовик протаранил четыре машины и мотоцикл

Грузовик протаранил четыре автомобиля и мотоцикл на проспекте Инсурхентес в районе Тлальпан на юге Мехико. Об этом сообщила муниципальная администрация столицы Мексики в Twitter.

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В ДТП пострадали минимум 11 человек. На место происшествия выехали бригады спасателей и медиков. Четверо пострадавших были доставлены в больницы.

Согласно предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы грузовика. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств инцидента.

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Фото: 62.мвд.рф
ТЕГИ:МексикаДТП
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