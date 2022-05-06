Восемь человек погибли при взрыве в отеле в Гаване

Восемь человек стали жертвами взрыва в отеле в кубинской Гаване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Мощный взрыв прогремел в доме в центре Мадрида

Ранее в пятницу стало известно о мощном взрыве в Гаване. Взрыв прогремел в гостинице Saratoga, расположенной в напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.

Причина происшествия выясняется. По одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.



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Фото: facebook.com/LaHabana
ТЕГИ:ВзрывКуба
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