Восемь человек погибли при взрыве в отеле в Гаване
6 мая 202220:18
Восемь человек стали жертвами взрыва в отеле в кубинской Гаване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Ранее в пятницу стало известно о мощном взрыве в Гаване. Взрыв прогремел в гостинице Saratoga, расположенной в напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.
Причина происшествия выясняется. По одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- Восемь человек погибли при взрыве в отеле в Гаване
- В Латвии заявили, что Украина планирует удар по Крымскому мосту 9 мая
- В Херсоне задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта 9 мая
- В МИД РФ предупредили об угрозе разрыва отношений с Британией
- В ДТП с маршрутками в Петербурге пострадали 11 человек
- СМИ: сильный взрыв прогремел в отеле Saratoga в столице Кубы
- Эксперт оценил возможность перехода России на четырёхдневную рабочую неделю
- Зеленский заявил, что не видит желания России завершать спецоперацию
- Через гумкоридор с территории «Азовстали» вышли 12 человек
- Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства
6 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru