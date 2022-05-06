Восемь человек погибли при взрыве в отеле в Гаване

Ранее в пятницу стало известно о мощном взрыве в Гаване. Взрыв прогремел в гостинице Saratoga, расположенной в напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.

Причина происшествия выясняется. По одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.





