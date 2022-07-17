На Камчатке разбился вертолет с биатлонистом Малиновским и двумя пассажирами
Разбившийся на Камчатке вертолет Robinson, за штурвалом которого был многократный чемпион мира по биатлону среди юниоров россиянин Игорь Малиновский, обнаружили спасатели. Бывший спортсмен и два пассажира погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Спасатели обнаружили обломки сгоревшей воздушной машины в 13 км южнее вулкана Узон во время облета.
Вертолет прекратил выходить на связь около двух часов дня по местному времени 16 июля. Первоначально спасатели предполагали, что пилот совершил остановку из-за непогоды, но эта версия не подтвердилась.
Сообщается, что вертолет является собственностью частной компании «Взлет», которой владеет отец спортсмена Владимир.
Ранее стало известно о гибели пилота вертолета Robinson R-66, разбившегося в Таштагольском районе Кемеровской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 698 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 879 / сут.
- На Камчатке разбился вертолет с биатлонистом Малиновским и двумя пассажирами
- Клишас назвал угрозу Киева атаковать Крым основанием для демилитаризации всей Украины
- СМИ: убийца Абэ накануне трагедии намекал на свои планы
- В результате пожара в больнице в Тверской области погиб один человек
- СМИ: иранский банк подписал меморандум со Сбербанком
- Стало известно, кого больше всех предпочитают кусать комары
- Россиянам рассказали, как правильно выбирать арбуз
- В Приморье на месте схода селя нашли тело ребенка
- США: у ближневосточных стран пропало желание укрепить связи с Москвой
- Экономист назвал «красную линию» для рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru