На Камчатке разбился вертолет с биатлонистом Малиновским и двумя пассажирами

Разбившийся на Камчатке вертолет Robinson, за штурвалом которого был многократный чемпион мира по биатлону среди юниоров россиянин Игорь Малиновский, обнаружили спасатели. Бывший спортсмен и два пассажира погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Хакасии обнаружили пропавший частный вертолет Robinson

Спасатели обнаружили обломки сгоревшей воздушной машины в 13 км южнее вулкана Узон во время облета.

Вертолет прекратил выходить на связь около двух часов дня по местному времени 16 июля. Первоначально спасатели предполагали, что пилот совершил остановку из-за непогоды, но эта версия не подтвердилась.

Сообщается, что вертолет является собственностью частной компании «Взлет», которой владеет отец спортсмена Владимир.

Ранее стало известно о гибели пилота вертолета Robinson R-66, разбившегося в Таштагольском районе Кемеровской области.

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ФОТО: ГУ МЧС по по Камчатскому краю
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