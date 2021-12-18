Восемь человек погибли после наезда автобуса на толпу в Пакистане

Как отмечает агентство, ссылаясь на местную полицию, потерявший управление транспорт наехал на толпу собравшихся во дворе дома новобрачных. В результате восемь человек погибли, девять получили различные травмы. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за сильного тумана. Водитель автобуса скрылся с места происшествия, против него возбудили уголовное дело, транспортное средство конфисковано.

