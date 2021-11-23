Полиция огласила подробности дела о наезде на рождественскую процессию в Висконсине

«Мы уверены, что это был единичный инцидент, он не связан с терроризмом», — сказал он.

21 ноября пять человек погибли в результате наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в Уокешо. Более 40 человек при этом пострадали. Сообщалось, что красный внедорожник на скорости протаранил толпу людей. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. После ЧП был задержан один человек, который на данный момент находится под стражей.

Внедорожник протаранил толпу участников рождественского шествия 21 ноября. В результате погибли пять человек, более 40 пострадали. Полиция задержала подозреваемого.

Российское посольство в США выразило соболезнования родственникам погибших

