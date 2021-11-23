Полиция огласила подробности дела о наезде на рождественскую процессию в Висконсине

Правоохранительные органы Висконсина не располагают данными о том, что наезд на участников рождественского парада был терактом, сообщают «Известия» со ссылкой на главу полиции города Уокешо, где произошел инцидент, Дэна Томпсона.

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«Мы уверены, что это был единичный инцидент, он не связан с терроризмом», — сказал он.

21 ноября пять человек погибли в результате наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в Уокешо. Более 40 человек при этом пострадали. Сообщалось, что красный внедорожник на скорости протаранил толпу людей. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. После ЧП был задержан один человек, который на данный момент находится под стражей.

Внедорожник протаранил толпу участников рождественского шествия 21 ноября. В результате погибли пять человек, более 40 пострадали. Полиция задержала подозреваемого.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПроисшествияСША
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