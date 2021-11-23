Полиция огласила подробности дела о наезде на рождественскую процессию в Висконсине
Правоохранительные органы Висконсина не располагают данными о том, что наезд на участников рождественского парада был терактом, сообщают «Известия» со ссылкой на главу полиции города Уокешо, где произошел инцидент, Дэна Томпсона.
«Мы уверены, что это был единичный инцидент, он не связан с терроризмом», — сказал он.
21 ноября пять человек погибли в результате наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в Уокешо. Более 40 человек при этом пострадали. Сообщалось, что красный внедорожник на скорости протаранил толпу людей. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. После ЧП был задержан один человек, который на данный момент находится под стражей.
Внедорожник протаранил толпу участников рождественского шествия 21 ноября. В результате погибли пять человек, более 40 пострадали. Полиция задержала подозреваемого.
Российское посольство в США выразило соболезнования родственникам погибших
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