Восемь человек госпитализированы после пожара в московском хостеле
Десять человек пострадали после пожара в хостеле на Измайловском шоссе в Москве. Восемь пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них крайне тяжелое, у остальных - тяжелое, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Там отметили, что медицинская помощь оказывается им в полном объеме.
Пожар произошел в хостеле на территории Измайловского кремля. Предполагается, что причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем.
Ранее заслуженный конструктор России Алексей Игнатов прокомментировал для НСН инцидент с Боингом в аэропорту Барнаула.
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