Восемь человек госпитализированы после пожара в московском хостеле

Десять человек пострадали после пожара в хостеле на Измайловском шоссе в Москве. Восемь пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них крайне тяжелое, у остальных - тяжелое, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Там отметили, что медицинская помощь оказывается им в полном объеме.

Пожар произошел в хостеле на территории Измайловского кремля. Предполагается, что причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем.

Ранее заслуженный конструктор России Алексей Игнатов прокомментировал для НСН инцидент с Боингом в аэропорту Барнаула.



