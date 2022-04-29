Воронежский пилот погиб при столкновении вертолётов в Саратовской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале заявил, что в результате столкновения двух вертолётов в Саратовской области погиб воронежский пилот.
«Выяснилось, что погибшим пилотом, к сожалению, оказался наш 20-летний земляк Артём Бабкин», - написал он.
Гусев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего воронежского пилота. Он отметил, что Бабкин «был отважным парнем, поэтому и выбрал профессию для настоящих мужчин».
Ранее в Саратовской области при заходе на посадку столкнулись два военных вертолёта, сообщает RT. В результате жёсткой посадки один из членов экипажа погиб. Позже источник РИА Новости сообщил об обнаружении тела второго пилота.
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