Воронежский пилот погиб при столкновении вертолётов в Саратовской области

«Выяснилось, что погибшим пилотом, к сожалению, оказался наш 20-летний земляк Артём Бабкин», - написал он.

Гусев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего воронежского пилота. Он отметил, что Бабкин «был отважным парнем, поэтому и выбрал профессию для настоящих мужчин».

Ранее в Саратовской области при заходе на посадку столкнулись два военных вертолёта, сообщает RT. В результате жёсткой посадки один из членов экипажа погиб. Позже источник РИА Новости сообщил об обнаружении тела второго пилота.

