СМИ: Воронежский губернатор попал в реанимацию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев находится в реанимации одной из больниц Москвы, сообщил источник агентства ТАСС.

Ранее стало известно, что глава региона взял больничный. Диагноз при этом официально не уточнялся, но источники СМИ утверждают, что у чиновника – коронавирус.

Обязанности губернатора сейчас исполняет заместитель Гусева Виталий Шабалатов.

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ФОТО: пресс-служба администрации Воронежской области
ТЕГИ:ЛечениеГубернатор
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