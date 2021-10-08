СМИ: Воронежский губернатор попал в реанимацию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев находится в реанимации одной из больниц Москвы, сообщил источник агентства ТАСС.

Ранее стало известно, что глава региона взял больничный. Диагноз при этом официально не уточнялся, но источники СМИ утверждают, что у чиновника – коронавирус.

Обязанности губернатора сейчас исполняет заместитель Гусева Виталий Шабалатов.

