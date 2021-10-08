СМИ: Воронежский губернатор попал в реанимацию
8 октября 202113:44
Губернатор Воронежской области Александр Гусев находится в реанимации одной из больниц Москвы, сообщил источник агентства ТАСС.
Ранее стало известно, что глава региона взял больничный. Диагноз при этом официально не уточнялся, но источники СМИ утверждают, что у чиновника – коронавирус.
Обязанности губернатора сейчас исполняет заместитель Гусева Виталий Шабалатов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru