Воробьев: в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 52 человека

В Сергиевом Посаде, где произошел взрыв на складе пиротехники, число пострадавших увеличилось до 52-х. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.

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По его словам, шестеро пострадавших сейчас находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами, 22 госпитализированы в отделение травматологии, у остальных — осколочные повреждения средней тяжести.

Глава региона добавил, что разбор завалов в Сергиевом Посаде займет по времени около половины суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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