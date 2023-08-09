Воробьев: в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 52 человека

По его словам, шестеро пострадавших сейчас находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами, 22 госпитализированы в отделение травматологии, у остальных — осколочные повреждения средней тяжести.

Глава региона добавил, что разбор завалов в Сергиевом Посаде займет по времени около половины суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

