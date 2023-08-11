Воробьев: семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей
Семьям, чьи близкие погибли при взрыве на складе с пиротехникой в Сергиевом посаде выплатят по 2 миллиона рублей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
По его словам, всего в городе повреждено 440 квартир и 20 частных домов.
Воробьёв подчеркнул, что Сергиев Посад необходимо вернуть к нормальной жизни как можно скорее.
«Мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», - пообещал глава области.
Ранее поврежденный взрывом завод в Сергиевом Посаде пообещал помочь пострадавшим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru