Воробьев: семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

По его словам, всего в городе повреждено 440 квартир и 20 частных домов.

Воробьёв подчеркнул, что Сергиев Посад необходимо вернуть к нормальной жизни как можно скорее.

«Мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», - пообещал глава области.

Ранее поврежденный взрывом завод в Сергиевом Посаде пообещал помочь пострадавшим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

