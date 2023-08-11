Воробьев: семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Семьям, чьи близкие погибли при взрыве на складе с пиротехникой в Сергиевом посаде выплатят по 2 миллиона рублей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

СМИ: число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 82

По его словам, всего в городе повреждено 440 квартир и 20 частных домов.

Воробьёв подчеркнул, что Сергиев Посад необходимо вернуть к нормальной жизни как можно скорее.

«Мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», - пообещал глава области.

Ранее поврежденный взрывом завод в Сергиевом Посаде пообещал помочь пострадавшим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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