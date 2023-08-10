СМИ: число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 82

По информации издания, на стационарном лечении остаются 15 человек. Из них пятеро в тяжелом состоянии. Состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести.

Из больницы выписали уже восемь человек. 58 пострадавших находятся на амбулаторном лечении дома.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Подтверждена гибель одного человека, 12 пропали без вести, сообщает «Радиоточка НСН».

