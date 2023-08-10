СМИ: число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 82

При взрыве на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 82 человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

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По информации издания, на стационарном лечении остаются 15 человек. Из них пятеро в тяжелом состоянии. Состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести.

Из больницы выписали уже восемь человек. 58 пострадавших находятся на амбулаторном лечении дома.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Подтверждена гибель одного человека, 12 пропали без вести, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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