СМИ: число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 82
10 августа 202319:05
При взрыве на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 82 человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
По информации издания, на стационарном лечении остаются 15 человек. Из них пятеро в тяжелом состоянии. Состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести.
Из больницы выписали уже восемь человек. 58 пострадавших находятся на амбулаторном лечении дома.
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Подтверждена гибель одного человека, 12 пропали без вести, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru