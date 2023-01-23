«Вооружённый прохожий» в Железногорске оказался 19-летней девушкой
Напугавшим жителей города Железногорска «вооруженным прохожим" оказалась 19-летняя девушка, сообщает пресс-служба прокуратура Красноярского края.
В ведомстве рассказали, что местная жительница шла по улице с купленным в интернет-магазине игрушечным ружьём, которое несла из пункта выдачи к себе домой.
«С её слов, она коллекционирует подобные игрушки. На данный момент она находится в отделе полиции, её опрашивают», - уточнила представитель прокуратуры.
Ранее в СМИ появилась информация, что у одной из школ в Железногорске заметили неизвестного вооруженного мужчину, после чего была усилена охрана учебных заведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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