«Вооружённый прохожий» в Железногорске оказался 19-летней девушкой

В ведомстве рассказали, что местная жительница шла по улице с купленным в интернет-магазине игрушечным ружьём, которое несла из пункта выдачи к себе домой.

«С её слов, она коллекционирует подобные игрушки. На данный момент она находится в отделе полиции, её опрашивают», - уточнила представитель прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что у одной из школ в Железногорске заметили неизвестного вооруженного мужчину, после чего была усилена охрана учебных заведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

