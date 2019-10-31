НРК: Если общество нездорово, детсады должно охранять государство

В Нарьян-Маре 36-летний местный житель ворвался в детский сад с ножом и убил шестилетнего мальчика во время тихого часа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Нападавший задержан на месте преступления, против него возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Кроме того, возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении работников детского сада и сотрудников частного охранного предприятия.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что в России необходимо усиливать охрану всех участков, где есть люди.

«Нам необходимо усиливать охрану всех участков, где есть люди, в общем, и дети, в частности. Наличие охраны в детском саду это, на самом деле, редкость. Чаще это бывает просто какая-то бабушка на вахте. Но вопрос в том, что, если будет профессиональная охрана в каждом детском саду, то кто будет за нее платить? У родителей такой возможности нет. Получается, что бремя оплаты ложится на государство, но по-другому этот вопрос решить нельзя», - сказала Волынец.

Она отметила, что существующих методов охраны не хватает даже при использовании современных технологий безопасности.