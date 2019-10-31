НРК: Если общество нездорово, детсады должно охранять государство
Председатель Национального родительского комитета в эфире НСН заявила, что «наше общество хронически больно».
В Нарьян-Маре 36-летний местный житель ворвался в детский сад с ножом и убил шестилетнего мальчика во время тихого часа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
Нападавший задержан на месте преступления, против него возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Кроме того, возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении работников детского сада и сотрудников частного охранного предприятия.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что в России необходимо усиливать охрану всех участков, где есть люди.
«Нам необходимо усиливать охрану всех участков, где есть люди, в общем, и дети, в частности. Наличие охраны в детском саду это, на самом деле, редкость. Чаще это бывает просто какая-то бабушка на вахте. Но вопрос в том, что, если будет профессиональная охрана в каждом детском саду, то кто будет за нее платить? У родителей такой возможности нет. Получается, что бремя оплаты ложится на государство, но по-другому этот вопрос решить нельзя», - сказала Волынец.
Она отметила, что существующих методов охраны не хватает даже при использовании современных технологий безопасности.
«Сейчас в каждом детском саду установлен замок и только у персонала детского сада и родителей есть электронный ключ от этого замка. Но по сути, если дождаться у входа в детский сад пока кто-то заходит или выходит, то технически попасть можно в любой детский сад. И если там сидит та же «бабушка-вахтер-божий одуванчик», конечно, она не сможет преградить путь мужчине, если у него такие намерения и тем более, если он вооружен», - считает собеседница НСН.
Как стало известно, подозреваемым является местный житель Денис Поздеев, который с 2016 года находится на учете у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара. По словам Поздеева, он направился в садик из-за галлюцинаций, «шептавших ему, что нужно зарезать демона, чтобы жить вечно». Охрана учреждения пропустила Позднеева в детский сад, приняв его за отца одного из детей. Есть сведения, что во время обысков у него нашли заметки с информацией про детский сад, состав групп и распорядок дня.
«Надо признать, что наше общество хронически больно, происходят деструктивные процессы, которые несовместимы с нормальным здоровым обществом. И виной этому ряд факторов, в том числе, конечно, угнетающее воздействие СМИ, внешняя информационная среда, которая льется на нас с экранов», - заключила Волынец.
Ранее, 9 октября, в Саратове по дороге в школу была убита девятилетняя школьница. Подозреваемый сознался в убийстве. Он задушил девочку и спрятал её тело в гараже. После произошедшего жители Саратова опубликовали в соцсетях множество фотографий опасных улиц и дворов, которыми приходится добираться в школу их детям. Ряд представителей общественного мнения выступили за отмену моратория о смертной казни в отношении убийц детей.
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