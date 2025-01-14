Волонтеры ищут той-терьера, брошенного в электричке из Сергиева Посада

Уточняется, что собаку заметили в вагоне в утром 11 января. Она просидела в электричке до конечной станции в Москве, после чего о ней ничего неизвестно.

«История запутанная и странная... Той-терьера сначала увидела некая девушка, но он от неё убежал. Затем собаку якобы нашли и забрали мужчина и женщина, но, похоже, это было животное другой породы - Чихуахуа», - говорится в сообщении.

Волонтёры отметили, что пообщались с сотрудниками и полицейскими, как на Ярославском вокзале, так и в Сергиевом Посаде, им пообещали оказать помощь. Также к поиску собаки подключились машинисты и кондукторы на данном направлении.

Ранее Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело о жестоком обращении с животными, которое было возбуждено после гибели выброшенного из поезда кота Твикса, сообщает RT.

