Волонтеры ищут той-терьера, брошенного в электричке из Сергиева Посада
Волонтёры объявили поиск той-терьера, который был брошен в электричке №6215 Сергиев Посад – Москва. Об этом со ссылкой на чат добровольцев сообщает РИА Новости.
Уточняется, что собаку заметили в вагоне в утром 11 января. Она просидела в электричке до конечной станции в Москве, после чего о ней ничего неизвестно.
«История запутанная и странная... Той-терьера сначала увидела некая девушка, но он от неё убежал. Затем собаку якобы нашли и забрали мужчина и женщина, но, похоже, это было животное другой породы - Чихуахуа», - говорится в сообщении.
Волонтёры отметили, что пообщались с сотрудниками и полицейскими, как на Ярославском вокзале, так и в Сергиевом Посаде, им пообещали оказать помощь. Также к поиску собаки подключились машинисты и кондукторы на данном направлении.
Ранее Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело о жестоком обращении с животными, которое было возбуждено после гибели выброшенного из поезда кота Твикса, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru