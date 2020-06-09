Володин поручил Госдуме взять на контроль дело о ДТП с участием Ефремова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
По словам спикера нижней палаты, давление на следствие недопустимо.
«Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — цитирует Володина РИА Новости.
Он также напомнил, что год назад было ужесточено наказание за «пьяные» ДТП. В частности, в случае гибели одного человека срок лишения свободы может составить от пяти до 12 лет
Смертельное ДТП с участием известного актера произошло накануне вечером. Михаил Ефремов, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика погиб. У мужчины осталось двое детей и жена.
Ранее сообщалось, что полиция оцепила дом Михаила Ефремова на Чистых прудах, передает «Утро.ру». Стражи порядка пытаются доставить его в УВД.
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