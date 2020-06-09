Володин поручил Госдуме взять на контроль дело о ДТП с участием Ефремова

Он также напомнил, что год назад было ужесточено наказание за «пьяные» ДТП. В частности, в случае гибели одного человека срок лишения свободы может составить от пяти до 12 лет

Смертельное ДТП с участием известного актера произошло накануне вечером. Михаил Ефремов, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика погиб. У мужчины осталось двое детей и жена.

Ранее сообщалось, что полиция оцепила дом Михаила Ефремова на Чистых прудах, передает «Утро.ру». Стражи порядка пытаются доставить его в УВД.



