Вокзал в нидерландском Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»

Центральный вокзал города Утрехта в Нидерландах был эвакуирован из-за сообщения о "подозрительной ситуации". Об этом заявила городская полиция в официальном Twitter, сообщает RT.

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По данным телеканала, событие произошло в одном из поездов. Движение всех составов на станции было завершено, посетители и работники вокзала были эвакуированы. Полиция начала розыск подозреваемого. Затем стало известно о задержании двух подозреваемых, в настоящий момент устанавливается личность каждого и их причастность к произошедшему.

О задержании также написала местная газета De Telegraaf со ссылкой на очевидцев инцидента. Сотрудники полиции пообещали восстановить движение поездов в краткие сроки.

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ФОТО: © twitter
ТЕГИ:ВокзалыЭвакуацияНидерланды
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