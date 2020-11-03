Вокзал в нидерландском Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»
Центральный вокзал города Утрехта в Нидерландах был эвакуирован из-за сообщения о "подозрительной ситуации". Об этом заявила городская полиция в официальном Twitter, сообщает RT.
По данным телеканала, событие произошло в одном из поездов. Движение всех составов на станции было завершено, посетители и работники вокзала были эвакуированы. Полиция начала розыск подозреваемого. Затем стало известно о задержании двух подозреваемых, в настоящий момент устанавливается личность каждого и их причастность к произошедшему.
О задержании также написала местная газета De Telegraaf со ссылкой на очевидцев инцидента. Сотрудники полиции пообещали восстановить движение поездов в краткие сроки.
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