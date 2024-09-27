Вокалиста рок-группы «Порнофильмы» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Из постановления следует, что музыкант разместил в интернете в публичном доступе пост антивоенного содержания. За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В июне 2024 года в России ограничили доступ к ресурсам, на которых размещены текст и аккорды песни «Роди мне 1 000 детей» от группы «Порнофильмы», из-за содержания призывов к экстремистской деятельности.

В том же месяце вокалист коллектива был оштрафован за дискредитацию вооруженных сил РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

