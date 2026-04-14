Песков: Блокировки мессенджеров и ограничения интернета — это не путь в прошлое
В Кремле не считают, что блокировки мессенджеров и ограничения интернета являются путём в прошлое. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сложившаяся ситуация «диктуют необходимость принятия определённых мер» с целью обеспечения безопасности.
«Безусловно, большинство наших сограждан понимают целесообразность и необходимость этих мер», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что после того, как исчезнет необходимость принимать меры безопасности, работа интернета в России нормализуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Привлекаем молодежь!»: Зачем худрук театра «На Покровке» вернулся в группу «БиС»
- Врач заявила, что бессонница может привести к летальному исходу
- Композитор Раймонд Паулс сообщил о госпитализации
- Виноваты не только гаджеты: Почему россияне массово не высыпаются
- Песков: Блокировки мессенджеров и ограничения интернета — это не путь в прошлое
- Сценарист «Трудно быть Богом» пообещал зрителям эпичность, а не Тарковского
- Только педиатр: Буцкая предостерегла родителей от «консультантов» по здоровью
- Названы любимые рок-группы у россиян с ноября 2025 года
- Угрозы Эрдогана войти в Израиль сочли «пылью в глаза»
- Сначала увидим 70: Когда рубль ослабнет до «выше ста» за доллар