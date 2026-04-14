Песков: Блокировки мессенджеров и ограничения интернета — это не путь в прошлое

В Кремле не считают, что блокировки мессенджеров и ограничения интернета являются путём в прошлое. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что зарубежные мессенджеры должны выполнять законы РФ

По его словам, сложившаяся ситуация «диктуют необходимость принятия определённых мер» с целью обеспечения безопасности.

«Безусловно, большинство наших сограждан понимают целесообразность и необходимость этих мер», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что после того, как исчезнет необходимость принимать меры безопасности, работа интернета в России нормализуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
