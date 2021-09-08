Военный самолет потерпел крушение в Судане
8 сентября 202123:33
Военный самолет разбился в среду в Судане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное информагентство SUNA.
По словам очевидцев, самолет рухнул в воды Белого Нила в районе Эш-Шегилаб. На месте происшествия работают экстренные службы, ведется поиск самолета.
В настоящее время район оцеплен. Пока нет официального подтверждения крушения. Также неизвестно о количестве людей на борту.
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8 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru