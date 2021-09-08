Военный самолет потерпел крушение в Судане

По словам очевидцев, самолет рухнул в воды Белого Нила в районе Эш-Шегилаб. На месте происшествия работают экстренные службы, ведется поиск самолета.

В настоящее время район оцеплен. Пока нет официального подтверждения крушения. Также неизвестно о количестве людей на борту.

