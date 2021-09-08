Военный самолет потерпел крушение в Судане

Военный самолет разбился в среду в Судане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное информагентство SUNA.

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По словам очевидцев, самолет рухнул в воды Белого Нила в районе Эш-Шегилаб. На месте происшествия работают экстренные службы, ведется поиск самолета.

В настоящее время район оцеплен. Пока нет официального подтверждения крушения. Также неизвестно о количестве людей на борту.

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ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:Крушение СамолетаСудан
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