Военный вертолет Белоруссии вынужденно сел из-за неполадок

Вертоолет Минобороны Белоруссии Ми-24 вынужденно сел из-за неполадок в работе двигателя. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Инцидент произошел в ходе выполнения плановых полетов. Посадка была произведена на неподготовленную площадку.

Обошлось без пострадавших. В ведомстве начали расследование произошедшего.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Белоруссия
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