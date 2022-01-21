Военный вертолет Белоруссии вынужденно сел из-за неполадок
21 января 202222:44
Вертоолет Минобороны Белоруссии Ми-24 вынужденно сел из-за неполадок в работе двигателя. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел в ходе выполнения плановых полетов. Посадка была произведена на неподготовленную площадку.
Обошлось без пострадавших. В ведомстве начали расследование произошедшего.
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21 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru