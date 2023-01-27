Военный КамАЗ перевернулся под Белгородом
Перевозивший военных КамАЗ перевернулся в Яковлевском районе под Белгородом, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района.
Уточняется, что ДТП произошло утром 27 января в селе Гостищево, причиной аварии могли стать погодные условия - фиксировались гололёд и сильный туман. Пострадали шестеро военнослужащих.
«Тяжёлых двое: у одного — ушиб поясничного отдела, закрытый перелом позвоночника под вопросом, у второго — закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела», — рассказали в ЕДДС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что автомобиль Минобороны сбил трёх человек на пешеходном переходе в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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