Военный КамАЗ перевернулся под Белгородом

Перевозивший военных КамАЗ перевернулся в Яковлевском районе под Белгородом, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района.

Четыре человека погибли в ДТП со скорой помощью под Новосибирском

Уточняется, что ДТП произошло утром 27 января в селе Гостищево, причиной аварии могли стать погодные условия - фиксировались гололёд и сильный туман. Пострадали шестеро военнослужащих.

«Тяжёлых двое: у одного — ушиб поясничного отдела, закрытый перелом позвоночника под вопросом, у второго — закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела», — рассказали в ЕДДС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что автомобиль Минобороны сбил трёх человек на пешеходном переходе в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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