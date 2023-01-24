Четыре человека погибли в ДТП со скорой помощью под Новосибирском

Четыре человека погибли, трое пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Новосибирской области. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел во вторник в 08:15 (04:15 мск) в Коченевском районе региона.

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«По предварительной информации, водитель автомобиля "УАЗ" (скорая помощь) двигался по автодороге «Северный обход» с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Митцубиси"», — отметили в МВД.

Машина скорой помощи загорелась, в результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки, а также два пассажира УАЗа, отмечает телеканал «360». Водитель скорой и два пассажира «Митцубиси» получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеСкорая ПомощьДТПНовосибирская Область
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