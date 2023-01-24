Четыре человека погибли в ДТП со скорой помощью под Новосибирском
Четыре человека погибли, трое пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Новосибирской области. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Инцидент произошел во вторник в 08:15 (04:15 мск) в Коченевском районе региона.
«По предварительной информации, водитель автомобиля "УАЗ" (скорая помощь) двигался по автодороге «Северный обход» с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Митцубиси"», — отметили в МВД.
Машина скорой помощи загорелась, в результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки, а также два пассажира УАЗа, отмечает телеканал «360». Водитель скорой и два пассажира «Митцубиси» получили травмы и были доставлены в медучреждение.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- Замглавы офиса Зеленского подал в отставку
- Четыре человека погибли в ДТП со скорой помощью под Новосибирском
- В США призвали отправить Зеленскому счет вместо танков
- Пригожин потребовал от США ответить, «кого, когда и где» он дестабилизировал
- МИД: Бразилия попросила перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год
- Рогозин анонсировал испытания минометов с «умными» прицелами в зоне спецоперации
- В Запорожской области заявили о вскрытии позиций ВСУ
- Глава Генштаба: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО представляет угрозу для России
- Законопроект о самозапрете на получение кредитов готовят к внесению в Госдуму
- Рогозин: Три боевых робота «Маркер» прибудут в зону спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru