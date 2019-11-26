Военные в Крыму заплатят за случайный запуск ракеты 31 млн рублей
Случайный запуск авиационной ракеты в Крыму обойдётся двум военнослужащим в 31 миллион рублей, пишет «Коммерсант». Эту сумму их обязал выплатить Минобороны суд.
Отмечается, что запуск ракеты был допущен по ошибке из-за нарушения регламента работ. Действия военнослужащих привели к уничтожению двух летательных аппаратов, а также повреждению комплекса «Ока». Кроме того, пострадало оборудование и были снесены ворота со стеной в ангаре. Пострадавших из-за инцидента нет.
Добавим, Минобороны обратилось с иском на сумму в 46,5 миллиона рублей, однако суд сократил сумму компенсации, так как военные причинили ущерб по неосторожности.
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