Военные в Крыму заплатят за случайный запуск ракеты 31 млн рублей

Отмечается, что запуск ракеты был допущен по ошибке из-за нарушения регламента работ. Действия военнослужащих привели к уничтожению двух летательных аппаратов, а также повреждению комплекса «Ока». Кроме того, пострадало оборудование и были снесены ворота со стеной в ангаре. Пострадавших из-за инцидента нет.

Добавим, Минобороны обратилось с иском на сумму в 46,5 миллиона рублей, однако суд сократил сумму компенсации, так как военные причинили ущерб по неосторожности.



