Иск за фальстарт ракеты в Крыму назвали «величайшей глупостью» Минобороны

26 ноября 201914:28
Георгий Гагарин

Старший научный сотрудник Академии военных наук в эфире НСН оценил претензии Минобороны к двоим военнослужащим, с которых взыскали 31 миллион рублей за ошибочный запуск ракеты.

31 миллион рублей заплатят двое российских военнослужащих за случайный запуск авиационной ракеты в Крыму. Как пишет «Коммерсант», компенсировать ущерб Минобороны их обязал суд.

Запуск ракеты произошел из-за нарушения регламента работ и привел к уничтожению двух летательных аппаратов, а также повреждению комплекса «Ока». Также пострадало оборудование и были снесены ворота со стеной в ангаре. Пострадавших не было.

Военные в Крыму заплатят за случайный запуск ракеты 31 млн рублей

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН назвал глупостью претензии Минобороны к военнослужащим.

«Это величайшая глупость. У них будут конфисковывать их квартиры, машины, семейные ценности, хрусталь, ковры? Это смешно. Каким местом думают наши функционеры в Министерстве обороны? Надо повышать боевую выучку личного состава, тем более ракетных войск, береговой обороны. Отвечают командиры. Надо выяснить, кто виноват, провести разбор полетов и наказать виновных в установленном воинским уставом порядке. Штрафов там нет. Это напоминает известный анекдот: Ну и фиг с ней, с Австралией! Министерство обороны обязано возместить ущерб гражданским лицам и гражданским учреждениям и в установленном порядке наказать виновных военнослужащих в несанкционированном запуске», - сказал он.

Добавим, Минобороны хотело потребовать в качестве компенсации 46,5 миллиона рублей, однако суд сократил сумму, поскольку военные причинили ущерб по неосторожности.

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ФОТО: Скриншот видео // Минобороны США
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