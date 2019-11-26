Иск за фальстарт ракеты в Крыму назвали «величайшей глупостью» Минобороны

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН назвал глупостью претензии Минобороны к военнослужащим.

«Это величайшая глупость. У них будут конфисковывать их квартиры, машины, семейные ценности, хрусталь, ковры? Это смешно. Каким местом думают наши функционеры в Министерстве обороны? Надо повышать боевую выучку личного состава, тем более ракетных войск, береговой обороны. Отвечают командиры. Надо выяснить, кто виноват, провести разбор полетов и наказать виновных в установленном воинским уставом порядке. Штрафов там нет. Это напоминает известный анекдот: Ну и фиг с ней, с Австралией! Министерство обороны обязано возместить ущерб гражданским лицам и гражданским учреждениям и в установленном порядке наказать виновных военнослужащих в несанкционированном запуске», - сказал он.

Добавим, Минобороны хотело потребовать в качестве компенсации 46,5 миллиона рублей, однако суд сократил сумму, поскольку военные причинили ущерб по неосторожности.

