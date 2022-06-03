Военнослужащие устроили перестрелку на границе Киргизии и Таджикистана

Военнослужащие Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на общем участке границы двух государств. Об этом сообщает Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

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«В ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области (Киргизия) пограничный наряд ПС ГКНБ обнаружил пограничников Погранвойск ГКНБ Таджикистана, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана», — приводит сообщение Погранслужбы ТАСС.

Отмечается, что в ответ на требование покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь.

В результате перестрелки пострадали военнослужащие обеих сторон. В частности, ранение получил один киргизский пограничник, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПерестрелкаВоеннослужащиеТаджикистанКиргизия
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