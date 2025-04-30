Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам за теракт

Судом установлено, что 15 сентября 2024 года Табалюк незаконно проник на российскую территорию вместе с другими украинскими военнослужащими, чтобы совершить теракт. Он угрожал автоматом местному населению и принимал участие в незаконном блокировании Суджи, оборудуя наблюдательно-огневые позиции и атакуя российские гражданские объекты.

Табалюка задержали российские военные и передали следствию. Первые три года срока он проведет в тюрьме.

Ранее суд в России приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима военнослужащего ВСУ Анатолия Мармазу. Он признан виновным в совершении теракта в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

