Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Иране
22 января 202514:23
Военно-транспортный самолет ВВС Ирана потерпел крушение на западе Исламской республики, в провинции Хамадан, сообщает агентство IRNA.
Оба пилота, управлявшие воздушным судном, выжили. Они успели вовремя катапультироваться. Сейчас летчики находятся в госпитале, куда их доставили в срочном порядке. Следователи уже приступили к выяснению причин авиакатастрофы.
Ранее пилот выжил при крушении самолета в столице Непала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru