Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Иране

Военно-транспортный самолет ВВС Ирана потерпел крушение на западе Исламской республики, в провинции Хамадан, сообщает агентство IRNA.

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Оба пилота, управлявшие воздушным судном, выжили. Они успели вовремя катапультироваться. Сейчас летчики находятся в госпитале, куда их доставили в срочном порядке. Следователи уже приступили к выяснению причин авиакатастрофы.

Ранее пилот выжил при крушении самолета в столице Непала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ТЕГИ:СледователиПилотыИранАвиакатастрофа

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