Военная база США подверглась обстрелу в Сирии
28 июня 202121:17
Военная база США, расположенная в провинции Сирии Дейр-эз-Зор, была подвержена ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее сообщение распространил сирийский государственный канал «Сурия». По его данным, в районе патрулируют военные самолеты.
Отмечается, что американская база является незаконной. Ее локация находится вблизи нефтяного месторождения «Омар».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru