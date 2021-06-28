Военная база США подверглась обстрелу в Сирии

Военная база США, расположенная в провинции Сирии Дейр-эз-Зор, была подвержена ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее сообщение распространил сирийский государственный канал «Сурия». По его данным, в районе патрулируют военные самолеты.

Отмечается, что американская база является незаконной. Ее локация находится вблизи нефтяного месторождения «Омар».

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:СирияСША
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