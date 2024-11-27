Водителя врезавшегося в фуру автобуса в Ленобласти арестовали

ДТП произошло в понедельник утром на трассе Стрельна - Пески - Яльгелево в направлении от поселка Новоселье. За рулем рейсового автобуса находился уроженец одной из среднеазиатских стран. На скорости около 60 км/ч он въехал в грузовик, который стоял на обочине. Последний после удара проехал вперед и столкнулся со стоявшим тягачом.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным областного Минздрава пострадали 15 человек, одна женщина помещена в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

