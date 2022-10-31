В Новосибирской области депутат сбил ребенка и покинул место ДТП

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, ДТП произошло 30 октября. Надзорное ведомство установило, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего ребенка, не оказал ему первую помощь и покинул место происшествия.

«В дальнейшем ребенок доставлен в лечебное учреждение, его состояние стабильное», — приводит сообщение прокуратуры ТАСС.

Возбуждено два административных дела, ведется уголовно-процессуальная проверка.

По данным СМИ, Мамонтов сбил шестилетнего мальчика в одном из дворов Татарска. Пострадавший ребенок самостоятельно ушел домой, где рассказал матери, что ударился о белую машину. Позже мальчика на скорой доставили в больницу. Мамонтов сам явился в участок, против него составили административный протокол за скрытие с места ДТП, пишет Газета.ру.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», депутата исключат из партии, отмечает Ura.ru.

«Поступок ... Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона», — заявила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.

