Водителя Porsche, протаранившего авто ГАИ в Балашихе, арестовали

47-летнего водителя Porsche, который 16 января протаранил служебное авто и наехал на сотрудника ДПС, арестовали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, суд отправил правонарушителя в СИЗО на два месяца.

В Псковской области в ДТП с грузовым составом погибли 4 человека

В пятницу в Балашихе на улице Терешковой мужчина на автомобиле Porsche проигнорировал законные требования сотрудников ГАИ и, пытаясь скрыться, врезался в служебный автомобиль ГИБДД, а также наехал на голеностоп одного из инспекторов. В итоге правонарушителя задержали со стрельбой.

Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в интервью НСН заявил, что в отношении водителя Porsche, который пытался сбить сотрудников ДПС, может быть возбуждено уголовное дело по статье об угрозе жизни сотрудникам полиции, однако, по его словам, не исключено и разбирательство с инспекторами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВодителиГИБДДБалашихаАрестПодмосковье

Горячие новости

Все новости

партнеры