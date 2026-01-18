Водителя Porsche, протаранившего авто ГАИ в Балашихе, арестовали
47-летнего водителя Porsche, который 16 января протаранил служебное авто и наехал на сотрудника ДПС, арестовали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, суд отправил правонарушителя в СИЗО на два месяца.
В пятницу в Балашихе на улице Терешковой мужчина на автомобиле Porsche проигнорировал законные требования сотрудников ГАИ и, пытаясь скрыться, врезался в служебный автомобиль ГИБДД, а также наехал на голеностоп одного из инспекторов. В итоге правонарушителя задержали со стрельбой.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в интервью НСН заявил, что в отношении водителя Porsche, который пытался сбить сотрудников ДПС, может быть возбуждено уголовное дело по статье об угрозе жизни сотрудникам полиции, однако, по его словам, не исключено и разбирательство с инспекторами.
