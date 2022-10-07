Водителя Mercedes, который вёз Собчак, отправили в колонию за ДТП в Сочи

Авария с летальным исходом произошла в октябре 2021 года. Mercedes, в котором пассажиром была Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Погиб один человек.

Водитель полностью признал свою вину. Суд на два года отправил его в колонию-поселение, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на трёхлетний срок.

«Приговор в законную силу не вступил», - добавили в суде.

Ранее Антон Тарасов, бывший муж погибшей в ДТП, заявил, сообщил, что представитель Собчак предлагал любую помощь, но он её не принял, сообщает RT.