Водителя Mercedes, который вёз Собчак, отправили в колонию за ДТП в Сочи
Адлерский районный суд признал водителя Mercedes Олега Цоя виновным в смертельном ДТП, сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
Авария с летальным исходом произошла в октябре 2021 года. Mercedes, в котором пассажиром была Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Погиб один человек.
Водитель полностью признал свою вину. Суд на два года отправил его в колонию-поселение, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на трёхлетний срок.
«Приговор в законную силу не вступил», - добавили в суде.
Ранее Антон Тарасов, бывший муж погибшей в ДТП, заявил, сообщил, что представитель Собчак предлагал любую помощь, но он её не принял, сообщает RT.
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