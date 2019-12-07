Водителю, сбившему пешеходов у МЦК, выписали 12 штрафов за год
7 декабря 201915:31
Водитель автомобиля, который въехал в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК), за год получил 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Мужчина сбил насмерть трех пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Ранее экспертиза показала, что в крови водителя автомобиля содержался алкоголь. Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что в России приняты жесткие меры наказания за пьяную езду.
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ФОТО: Соцсети
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