Водитель упавшего с моста в Подмосковье автобуса задержан

Водитель упавшего с моста на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье рейсового автобуса задержан. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что он будет направлен на медицинское освидетельствование для проверки наличия алкоголя в крови. По данным источника, мужчина пострадал и находится в стрессовом состоянии. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

Представитель Главного следственного управления по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.