ДТП в Якутии: четверо погибших
В результате автоаварии в Мирнинском районе Якутии погибли четыре человека, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД МВД.
ДТП произошло на 1267-м километре федеральной автодороги «Вилюй». По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля NISSAN X-TRAIL следовал из города Мирный в сторону села Таас-Юрях.
Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
Напомним, три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Оренбургской области.
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