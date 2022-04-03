ДТП в Якутии: четверо погибших

ДТП произошло на 1267-м километре федеральной автодороги «Вилюй». По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля NISSAN X-TRAIL следовал из города Мирный в сторону села Таас-Юрях.

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

Напомним, три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Оренбургской области.

