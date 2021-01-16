Водитель такси заработал пять суток за мастурбацию перед пассажиркой
Водитель «Ситимобил» за мастурбацию перед клиенткой такси посадили на 5 суток. Он признан виновным в административном правонарушении, сообщает издание подъем на клиентку таксиста-онаниста Марию Дьякову.
Суд также установил, что мужчина за пьяное ДТП, которое он совершил в прошлом году, лишен водительских прав.
Инцидент с невольным участием клиентки такси произошёл в начале недели. После интимных вопросов в адрес девушки водитель решил посмотреть порно на смартфоне. После это он остановил автомобиль, чтобы заняться самоудовлетворением.
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