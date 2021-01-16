Водитель такси заработал пять суток за мастурбацию перед пассажиркой

Суд также установил, что мужчина за пьяное ДТП, которое он совершил в прошлом году, лишен водительских прав.

Инцидент с невольным участием клиентки такси произошёл в начале недели. После интимных вопросов в адрес девушки водитель решил посмотреть порно на смартфоне. После это он остановил автомобиль, чтобы заняться самоудовлетворением.

