Водитель такси заработал пять суток за мастурбацию перед пассажиркой

Водитель «Ситимобил» за мастурбацию перед клиенткой такси посадили на 5 суток. Он признан виновным в административном правонарушении, сообщает издание подъем на клиентку таксиста-онаниста Марию Дьякову.

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Суд также установил, что мужчина за пьяное ДТП, которое он совершил в прошлом году, лишен водительских прав.

Инцидент с невольным участием клиентки такси произошёл в начале недели. После интимных вопросов в адрес девушки водитель решил посмотреть порно на смартфоне. После это он остановил автомобиль, чтобы заняться самоудовлетворением.

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