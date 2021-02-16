Водитель такси наехал на пешехода в Москве
Водитель такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице в Москве, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.
По данным Дептранса, автомобиль такси совершил наезд на пешехода в районе дома 15 по 5-й Кожуховской улице в Юго-восточном округе столицы (ЮВАО). Отмечается, что пострадавший в этот момент находился на пешеходном переходе.
Пострадавший отправлен в больницу, о его состоянии ничего не известно. В Дептрансе отметили, что во второй половине дня в городе возобновился снегопад. По данным синоптиков, вечером 16 февраля ожидается метель.
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