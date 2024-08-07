Водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом «Камаза» умер в реанимации
Водитель «Камаза», устроившего аварию с пассажирским поездом в Волгоградской области, умер в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Волгоградской области.
Как отметили в ведомстве, в медучреждении после ДТП остаются три человека. По данным администрации, 44-летний мужчина «из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации».
Ранее под Волгоградом поезд, следовавший по маршруту Казань-Адлер, столкнулся с «Камазом», напоминает Ura.ru. Грузовик выехал на переезд, по данным СМИ, водитель не успел затормозить. В результате аварии сошли с рельсов девять вагонов, пострадали 52 человека. Водитель «Камаза» также получил травмы, в тяжелом состоянии его доставили в больницу в Волгограде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru