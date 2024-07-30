Водитель попавшего в ДТП с поездом «Камаза» проехал на «красный»
Водитель «Камаза», в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, выехал на переезд на красный свет светофора, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.
«Водитель, управляя автомобилем «Камаз», выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», - уточняется в сообщении.
ЧП произошло 29 июля, в понедельник. В результате столкновения с автомобилем поезд сошел с рельсов, пострадали 52 человека.
Ранее МЧС России сообщило, что поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов завершены, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армения впервые назначила посла в Саудовской Аравии
- Мишустин поручил утвердить план развития производства лифтов в России
- Уголовное дело возбудили после нападения бродячих собак на ребенка в Хабаровском крае
- Турпоток из России в Европу в этом году вырос на 30%
- Актриса Сирша Ронан тайно вышла замуж
- СМИ: Водитель «Камаза» транспортирован в больницу Волгограда после ДТП с поездом
- Выдача автокредитов в первом полугодии достигла рекордных 799,8 тысячи
- В саратовском Энгельсе отключили электричество и воду из-за аварии
- Восемь пострадавших детей при сходе поезда с рельсов под Волгоградом находятся на стационаре
- Водитель попавшего в ДТП с поездом «Камаза» проехал на «красный»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru