Водитель попавшего в ДТП с поездом «Камаза» проехал на «красный»

Водитель «Камаза», в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, выехал на переезд на красный свет светофора, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

«Помогали все!»: Завершены работы на месте схода поезда с рельсов под Волгоградом

«Водитель, управляя автомобилем «Камаз», выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», - уточняется в сообщении.

ЧП произошло 29 июля, в понедельник. В результате столкновения с автомобилем поезд сошел с рельсов, пострадали 52 человека.

Ранее МЧС России сообщило, что поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов завершены, передает RT.


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