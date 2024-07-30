Водитель попавшего в ДТП с поездом «Камаза» проехал на «красный»

Станцию метро «Коммунарка» переименуют в «Новомосковскую» СКР возбудил дело о халатности в связи с жалобами на мигрантов в Одинцово Более 150 инженерных сооружений отремонтируют в этом году Около 400 человек оштрафовали с апреля за езду на самокатах в метро Бассейны под открытым небом пользуются популярностью у москвичей