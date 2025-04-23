Водитель сбил четырех человек на пешеходном переходе в Мичуринске

В Мичуринске Тамбовской области водитель сбил пешеходов на переходе, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП в Подмосковье

ДТП произошло на Интернациональной улице. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП в Якутии, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: прокуратура Тамбовской области
ТЕГИ:Уголовное ДелоПострадавшиеДТПТамбов

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