Водитель сбил четырех человек на пешеходном переходе в Мичуринске

ДТП произошло на Интернациональной улице. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП в Якутии, напоминает «Свободная пресса».

